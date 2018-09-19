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Sonbaharın tadını tekne keyfiyle çıkardılar

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Sonbaharın tadını tekne keyfiyle çıkardılar
ADANA'DA doğa tutkunları soluğu bu kez mavi turda aldı. "Yaz biter, deniz keyfi bitmez" diyerek tekne turuna çıktı. Sonbaharı değerlendirmek isteyen 80 kişi, 'in Silifke ilçesinin Taşucu Mahallesi'nden tekne ile Akdeniz'in mavi sularına açıldı. Barbaros Koyu, Dana Adası, Tisan Yarımadası ve Boğsak Koyu arasında bulunan doğal güzellikleri gezip, yeşil ile mavinin örtüştüğü koyların serin sularında yüzdü. Teknedeki köpük partisinde eğlenen gruplar, yöresel oyunlar oynayıp, çeşitli yarışmalarla hünerlerini sergiledi. Akdeniz'in serin sularında dört ayrı koyda yüzen ve tekne içi eğlenceler ile gün boyu eğlenen kulüp üyeleri, kışa girmeden deniz sefası yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
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Sonbaharın tadını tekne keyfiyle çıkardılar
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