YAKIN
Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı 2018- 2019 Güz Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurular başladı. Tezsiz yüksek lisans programına kayıtların, 28 Eylül 2018 Cuma gününe kadar mesai saatleri içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşlerine şahsen yapılması gerektiği belirtildi. Öğrenci adaylarının başvuru yapabilmeleri için KKTC
vatandaşlığının bulunması ve Eğitim Fakültesine bağlı olmayan dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olarak lisans derecesi elde etmiş olması şarttır. Açıklamada, eğitimlerin 24 Eylül 2018'de 13 dersten oluşan programda, derslerin hafta içi saat 17.00'den sonra başlayacağı ve programın Haziran ayında tamamlanacağı belirtildi.