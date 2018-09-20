Başkan Pamuk gazi Yılmaz’a moral verdi

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, '19 Eylül Gaziler Günü' nedeni ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda, terör örgütü mensuplarının, Raco Üs Bölgesi'ne yaptığı saldırı sonucu yaralanıp gazi olan Uzman Çavuş Levent Yılmaz'ı evinde ziyaret etti.Ailenin, Şevket Sümer Mahallesi'nde bulunan evine gerçekleşen ziyarete, Akdeniz İlçe Jandarma Komutan Vekili ile Akdeniz İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yetkililer de katıldı. Afrin Gazisi Uzman Çavuş Levent Yılmaz, kapıda asker tekmili vererek Başkan Muhittin Pamuk'u karşıladı. Anne Lütfiye ve baba Ramazan Levent ise büyük bir heyecan yaşadı.Gazi Uzman Çavuş Yılmaz ve anne-babasıyla sohbet eden Başkan Pamuk, "Milletimizin, annenin ve babanın duası her zaman sizlerin yanındaydı. Sizlere minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler bugün huzur içerisinde yaşıyorsak sizlerin fedakârlığı, annenin babanın fedakârlığı sayesindedir" dedi. Tedavisi halen devam eden Yılmaz'ın önümüzdeki aylarda 3 ameliyat daha olacağı öğrenildi.