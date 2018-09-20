‘Çömçe gelin’ Gaziantep’i tanıtacak

Gaziantep
'te yaşayan mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü'nün aynı isimdeki yöresel oyundan esinlenerek Antep fıstığı kabukları ve yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tahta kaşıktan yaptığı "Çömçe gelin", Türkiye'nin dört bir yanında açılacak sergilerle kentin tanıtımına katkı sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi Mozaik Sanat Atölyesi Sorumlusu Sökücü, geçmişi 1940'lara dayanan "Çömçe gelin"i mozaik sanatıyla harmanlayarak kentin kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Sökücü, eserin Gaziantep'in birçok kültürel yapısını barındırdığını söyledi. Yörede herkesin "Çömçe gelin" oyununu bildiğini ifade eden Sökücü, "Çömçe gelin kültürel bir oyunumuzdur. Mozaiğimiz de kültürel mirasımız, gastronomi de doğal zenginliğimiz. Birçok şeyi bir arada anlatmak için bu çalışmayı yaptım." diye konuştu. Çalışmanın 180 santimetre uzunluğunda tahta bir kaşıkla başladığını aktaran Sökücü, "Kaşığın üzerine artı şeklinde tahta parçası yerleştirdik. Çimento ve tellerle yüz formunu oluşturduk. Daha sonra yaklaşık 30 kilogram Antep fıstığı kabuğuyla çalışmayı bezedik. 8 kişilik bir ekiple 3 haftada tamamladık. Üzerindeki kıyafet kutnu kumaşını temsil ediyor. Fıstık kabukları doğal zenginliğimizi temsil ediyor. Yan yana gelmeleri kültürel mirasımız Zeugma mozaiklerini temsil ediyor" dedi. FESTİVALE ÇIKACAK
Oyun hakkında da bilgi veren Sökücü, "Bu oyun birliği, beraberliği, toplumsal değerlerimizi, çekirdek ailenin güzelliğini, akrabanın güzelliği, lezzetlerin imeceyle nasıl çoğaldığını, güzelleştiğini anlatıyor. O nedenle Çömçe gelin objesini seçerek Gaziantep'i anlatmak istedim" dedi. Sökücü, eserin kente 20-22 Eylül'de düzenlenecek "Gastro- Antep Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali"nde görücüye çıkacağını, ardından da kentin tanıtımı için Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenecek sergilerde yer alacağını kaydetti.