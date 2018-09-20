Fuhuş çetesini böyle çökerttiler

Adana
'da çete kurarak 12 kadına fuhuş yaptırdığı ileri sürülen zanlıları polis drone ile havadan, atık kağıt toplayıcısı ve çöpçü kılığına de girerek karadan takip ederek çökertti. Çetenin polise yakalanmamak için kendi aralarında şifreli konuştukları ve dikkat çekmemek için kadınları takip etmek için bölgede piknik yaptıkları ortaya çıktı. Çete lideri ile birlikte gözaltına alınan zanlıların sorgusu sürüyor. 2 AY TAKİP EDİLDİLER
Merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi Dilberler mevkiinde fuhuş olayının artması yönünde vatandaştan gelen şikayetler üzerine polis harekete geçti. Savcılıktan teknik ve fizik takip için izin alan ekipler kolları sıvadı. Polis, fuhşun yapıldığı bölgede kimi zaman simitçi kimi zaman ise kağıtçı ve çöpçü kılığına Adana'da 14 kişinin gözaltına alındığı fuhuş operasyonu öncesi polisin belediye temizlik görevlisi ve atık kağıt toplayıcısı gibi davranarak bölgede şüphelileri takip ettiği ortaya çıktı girdi. Bununla da yetinmeyen ekipler gece görüşlü drone kaldırarak kadınların müşteriler ile yaptığı pazarlık görüntülerini kaydetti. ŞİFRELİ KONUŞMA
Elde ettikleri delilleri eksiksiz toplayan polis, operasyon için düğmeye bastı. Çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda çetenin lideri Mehmet Y. ile birlikte 14 kişi gözaltına alındı. Fuhuş çetesinin polise yakalanmamak için kendi aralarında şifreli konuştukları ve fuhuş yapılan bölgede ise piknik yapıyormuş havası verdikleri ortaya çıktı. Çetenin fuhuş yaptırdıkları bölgede polisi gördüklerinde "Emmi", müşteriye ise "Ekmek" kodunu kullandıkları tespit edildi.