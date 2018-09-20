İnsan Sağlığına Yararlı Bakteriler; Probiyotikler

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Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, vücudumuzda yaklaşık 100 trilyona yakın bakteri bulunduğunu, yoğun olarak bağırsaklarda yaşayan mikroorganizmalardan probiyotik bakteriler
in vücuda birçok faydalı etkisi olduğunu söyledi. Probiyotiklerin bağırsaklarda yaşayan ve vücuda birçok faydalı etki sağlayan mikroorganizmalar olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Sirkeci, bu bakterilerin yoğun olarak ince bağırsağın son kısmı ile kalın bağırsakta yaşadığını belirtti. Vücudumuzda 100 trilyona yakın probiyotik bakteri bulunduğunu ve bu bakterilerin toplam ağırlıklarının bir buçuk kilo olduğunu söyledi.