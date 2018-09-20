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Şampiyonlar Başkan Sözlü’den destek bekliyor

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Şampiyonlar Başkan Sözlü’den destek bekliyor
İstanbul'da 12-17 Eylül tarihleri arasında yapılan, ', Fitness ve Velness Milli Takım Dünya Seçmeleri'nde Atletik Conan Vücut Geliştirme Spor Kulübü'nden 3 sporcu milli takıma seçildi. Velnes Bikini Dalı'nda Esra Güleç, Vücut Geliştirme'de Alihan Sezgin ve Atletik Fizik Dalı'nda Adem Budak, başarılı olarak milli takıma seçilen sporcular oldu. SPORCULAR Kasım ayı içerisinde İspanya'da yapılacak olan Dünya Vücut Geliştirme, Fitness ve Velness Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler. Atletik Conan Spor Kulübü Başkanı ve Uluslar arası Hakem Nihat Söyler, amatör spor branşlarında gereken desteğin sağlanmasında sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek, "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan başkanımız Hüseyin Sözlü'ye teşekkür ediyoruz. Desteklerinin devam edeceğine inanıyoruz" dedi.
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Şampiyonlar Başkan Sözlü’den destek bekliyor
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