Şampiyonlar Başkan Sözlü’den destek bekliyor

İ
stanbul'da 12-17 Eylül tarihleri arasında yapılan, 'Vücut Geliştirme
, Fitness ve Velness Milli Takım Dünya Seçmeleri'nde Atletik Conan Vücut Geliştirme Spor Kulübü'nden 3 sporcu milli takıma seçildi. Velnes Bikini Dalı'nda Esra Güleç, Vücut Geliştirme'de Alihan Sezgin ve Atletik Fizik Dalı
'nda Adem Budak
, başarılı olarak milli takıma seçilen sporcular oldu. SPORCULAR
Kasım ayı içerisinde İspanya'da yapılacak olan Dünya Vücut Geliştirme, Fitness ve Velness Şampiyonası
'nda Türkiye'yi temsil edecekler. Atletik Conan Spor Kulübü Başkanı ve Uluslar arası Hakem Nihat Söyler
, amatör spor branşlarında gereken desteğin sağlanmasında sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek, "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan başkanımız Hüseyin Sözlü'ye teşekkür ediyoruz. Desteklerinin devam edeceğine inanıyoruz"
dedi.