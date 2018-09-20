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Yarım asırlık eğitimci emekli oldu

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018
Yarım asırlık eğitimci emekli oldu
GAZİANTEP'TE 46 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve meslek hayatının son 20 yılını Kolej Vakfı Özel Okullarında sınıf öğretmeni olarak sürdüren Gülistan Salıcı öğrencilerine veda ederek emekliye ayrıldı. Gülistan Salıcı binlerce öğrencinin yarınlara hazırlanmasında önemli bir görev üstlenmişti. Meslek yaşamının 46. yılında öğretmenliğe veda eden Salıcı'yı kutlayan Nüket Ersoy, GKV Özel Okullarına ve eğitime verdiği destek ve hizmetlerden dolayı kutladı. GKV Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kıratlı'dan teşekkür plaketini alan Salıcı ise çok duygulandığını ve Gaziantep Kolej Vakfı ailesinin bir ferdi olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti.
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