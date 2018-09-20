Zabıtalar okul servislerini denetliyor

GAZİANTEP'TE
zabıta ekipleri 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk gününde Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde çeşitli okullarda servis araçlarına denetim yaptı. Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, servis araçlarını durdurarak, araçları ve evraklarını kontrol etti. Öğrencilerin emniyet kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını, ayakta öğrenci taşınıp taşınmadığını ve sürücülerin sahip olması gereken evrakları kontrol eden zabıta ekipleri kurallara uymayan sürücülere ceza kestiler.