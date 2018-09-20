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Zabıtalar okul servislerini denetliyor

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Zabıtalar okul servislerini denetliyor
GAZİANTEP'TE zabıta ekipleri 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk gününde Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde çeşitli okullarda servis araçlarına denetim yaptı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, servis araçlarını durdurarak, araçları ve evraklarını kontrol etti. Öğrencilerin emniyet kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını, ayakta öğrenci taşınıp taşınmadığını ve sürücülerin sahip olması gereken evrakları kontrol eden zabıta ekipleri kurallara uymayan sürücülere ceza kestiler.
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Zabıtalar okul servislerini denetliyor
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