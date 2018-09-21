Karaduvar Kültür Merkezi inşaatında sona gelindi

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Akdeniz Belediyesince yapımına devam edilen Karaduvar Mahallesi Kültür Merkezi inşaatında sona yaklaşılıyor. Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Karaduvar Mahallesi'nde yapımı devam eden Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Mahalle sakini vatandaşlar ile belediyede görevli mimar ve mühendislerle birlikte inşaatı gezen Pamuk, yapılacaklar hakkında teknik çizimler üzerinden yetkililerden bilgi aldı. Pamuk, yapının etrafının yeşillendirilmesini ve mahalleye yeni bir park daha kazandırılmasını da istedi.