Kurdan dolayı teknik iflas olmayacak

BUGÜN NELER OLDU

P Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, odalarının iş dünyasının yaşadığı sorunların çözümüne yönelik girişimlerinin sonuç vermeye devam ettiğini, şirketleri zor duruma düşüren döviz kuru nedeniyle "Teknik İflas" konusunda ekonomi yönetimine sundukları raporlar neticesinde yeni bir tebliğ yayımlandığını kaydetti. Ünverdi, GSO Danışma Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile gerçekleştirmiş oldukları görüşmeler sonucu daha önceden dövizle borçlanan şirketlerin 2023 yılsonuna kadar kurdaki artıştan kaynaklı teknik iflas yaşamalarının önüne geçilmesi önemine dikkat çekti.