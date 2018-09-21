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Kutlu: ’ya mutlu döneceğiz

Demirspor bugün deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.00’da başlayacak

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Kutlu: Adana’ya mutlu döneceğiz
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Demirspor bugün haftanın açılış maçında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Saat 19.00'da Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan mavi-lacivertli ekipte moraller yerinde. Son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek istediklerini belirten teknik direktör Hakan Kutlu, "Takımıma güveniyorum" dedi.

HAZIRLIKLAR TAMAM
ALTINORDU'NUN genç ve koşan bir rakip olduğunu söyleyen teknik adam Kutlu, "Zor ve çekişmeli bir maç olacak. Gerekli önlemlerimizi aldık. Adana'ya mutlu dönmek için elimizden geleni yapacağız. Önemli bir eksiğimiz yok. Her geçen hafta daha iyiye gittiğimizi söyleyebilirim. Bunu net bir şekilde görebiliyorum" dedi.
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Kutlu: Adana’ya mutlu döneceğiz
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