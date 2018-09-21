Kutlu: Adana’ya mutlu döneceğiz

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por Toto 1. Lig ekiplerinden Adana
Demirspor bugün haftanın açılış maçında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Saat 19.00'da Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan mavi-lacivertli ekipte moraller yerinde.
Son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek istediklerini belirten teknik direktör Hakan Kutlu, "Takımıma güveniyorum"
dedi. HAZIRLIKLAR TAMAM ALTINORDU'NUN
genç ve koşan bir rakip olduğunu söyleyen teknik adam Kutlu, "Zor ve çekişmeli bir maç olacak. Gerekli önlemlerimizi aldık. Adana'ya mutlu dönmek için elimizden geleni yapacağız. Önemli bir eksiğimiz yok. Her geçen hafta daha iyiye gittiğimizi söyleyebilirim. Bunu net bir şekilde görebiliyorum"
dedi.