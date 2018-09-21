Sırrıberk ARSLAN: AKEDAŞ ve provakatörler

Kahramanmaraş'ta son zamanlarda bir grup güruh tarafından sosyal medya ve bazı farklı mecralarda AKEDAŞ
ile ilgili gerçekleri yansıtmayan söylemler ve paylaşımlar ile ilgili AK Parti Milletvekillerimiz Enerji Bakanlığı
ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)
ile bizzat görüşmeler yaptılar.
Milletvekillerimiz AKEDAŞ ile ilgili çoğunluğu suç sayılacak nitelikteki paylaşım ve söylemlerin doğru olmadığını AKEDAŞ'ın yaptığı işlemlerin hukuksal zorunluluğun yanında bir grup tüketicinin ki bunun 20 bin küsur kişi olduğunu sandığım abonelerin haklarını korumak ve onların daha ucuz elektrik kullanmalarını sağlamak için yapılan işlem olduğunu yazılı olarak açıkladılar.
Şöyle ki; AKEDAŞ'ın aboneliklerini yenilemesini istediği Kahramanmaraş'taki yaklaşık 20 bin kişinin 1 Eylül 2018'e kadar bazı özel aracı şirketler abonelere AKEDAŞ'tan daha ucuz elektrik sağlama vaadinde bulunmuşlar.
Bazı abonelerde daha ucuz olduğu gerekçesiyle AKEDAŞ ile aboneliklerini sonlandırmış ve bu şirketler ile abonelik sözleşmesi yapmışlardır.
Son iki aydır bu şirketten elektrik alan abonelerin ucuz aldığı elektrik AKEDAŞ şirketinin sağladığı elektrik hizmetinden daha pahalı olamaya başlamış ve şirketlerin artık bu hizmeti veremeyecek duruma gelmesinden dolayı bu abonelere AKEDAŞ şirketi kendileriyle yeni abonelik sözleşmeleri yapmaya davet etmiş ve güvence bedeli istemiştir. Yani bir grup güruhun sosyal medyada tüm vatandaşlarımızın aboneliğinin yenilemeye zorlanıldığı ve haksız bir bedel talep edildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Ancak aralarında FETÖ- PKK-DHKPC- gibi terör örgütü yandaşları ile AK Parti yani hükümetimizin düşmanlığını yapan gruplar sosyal medya üzerinden AKEDAŞ'ı bahane ederek Kahramanmaraş'ta 'basın açıklaması'
adı altında toplumsal bir kargaşa yaratmak, halkın kin ve nefret duyguları ile sokağa dökmenin çabası ve gayreti içine girmişlerdir.
Öyle ki AKEDAŞ'ın yaptığı işin hukuka uygunluğu bu il de yüzbinlerin oyunu alarak Meclis'e gönderip hükümet temsilcisi yaptığı milletvekilleri tarafından açık ve seçik ifade edilmiştir.
Benim bu ildeki başta Cumhuriyet savcıları olmak üzere ilgililere söylemek istediğim son söz şudur.
Sosyal medya üzerinde kullanılan 'AKEDAŞ'a karşı bir mum da sen yak'
sloganı örgütsel ve eylemsel bir slogan olup bu mum, yakma, çekme, yakma, ışık söndürme sloganlarını biz başta gazi olayları olmak üzere hangi olaylarda kullanıldığını hatırlamaları ve buna göre hukuksal gereğini yapmalıdırlar.