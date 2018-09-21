Vali Demirtaş, esnafı ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş, Kızılay Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı işyerlerinde ziyaret etti ve Ahilik Haftası'nı kutladı. Ziyaret ettiği işyeri sahiplerinin hal ve hatırlarını soran Vali Mahmut Demirtaş, Ahilik geleneğini yaşatan esnafın, toplumun önemli bir yapı taşı olduğunu söyledi ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. İşyeri sahiplerinin, ziyaretinden dolayı teşekkür ettikleri ve yoğun ilgi gösterdikleri Vali Mahmut Demirtaş, esnafın daima yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.