Zehire 11 gözaltı

GAZİANTEP'TE
polis tarafından düzenlenen uyuşturucu
operasyonunda 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu, esrar ve 4 bin 740 lira para ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, biri imalathane olarak kullanılan bazı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu, 34 gram esrar, uyuşturucu imalatında kullanılan şişeler halinde 13 aseton, 4 litre kimyasal madde, 2 huni, hassas terazi, ısıtıcı ve uyuşturucu maddeyi satıma hazır hale getirmeye yarayan materyaller ile 4 bin 740 lira para ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve malzemelere el konulurken, 11 kişi gözaltına alındı.