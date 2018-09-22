30 ülkeye şalgam ihracatı yapıyorlar

Kilikya, 2006 yılında başlayan marka yolculuğunu 2018 yılında logo ve ambalajlarını yenileyerek müşterisine yeni ambalajlarda ürün sunarak taçlandırdı. Raflarda yerini alan yeni ambalajlar tüketiciler tarafından olumlu geri bildirimler aldı. Yeni logosu ve ambalaj etiketleri tüketicide merak edilen sorulara ve ilgiye dönüştü. Yeni tasarlanan Kilikya logosu ndaki 'i'harfleri, Kilikya'nın insan odaklı üretim anlayışı, 'i' harfinde kullanılan hareketli insan formu ile ön plana çıkarıldı. Kilikya şişe etiketinin tasarımının özünü markanın lider özelliği oluşturdu. Kilikya'nın dar alanlara sığamayan, sınırların dışına taşan şirket vizyonunu yansıtan bir etiket tasarımı hazırlandı. Kilikya logosunun bir bölümü etiket üzerinde görünüyor, etikete sığmayan diğer bölümü ise hayaller gibi sınırsız yeni ufuklara doğru taşıyor. Kilikya 30'u aşkın ülkeye ihracat
yapıyor.