Erhan ÖZMEN: Ekonomiyi millileşme kurtaracak

Son yıllarda bazı bireysel gelişimciler, uzmanların sıkça dile getirdiği bir akım var.. Yani dünyanın temiz, yaşanabilir ve barış içerisinde olabilmesinin temelinde her bireyin tükettiği şeyi üretilmesi gerektiğini savunuyorlar.Yaradan, insana tükettiğini üretebilme kabiliyeti vermiş. Bunu bireysel anlamda kullanamıyor olmak; toplumsal anlamda kullanamıyor olmak ülkemize yaptığımız küresel bir kötülüktür diye düşünüyorum. Geçen hafta undaki fiyat artışlarını milli buğday üretimi ile durdurabileceğimizi konuşmuştuk.Hafta içinde de Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan yerli üretim logosunu tanıttı. Ruhsar hanımın bu tanıtım toplantısında altını çizdiği bir şey vardı :. Çünkü yerli üretim bizim zenginliğimiz, mirasımız, gücümüz, çocuklarımızın mutlu geleceğidir." Diyen Ticaret Bakanımızı canı gönülden kutluyorum. Bu sözü altın harflerle ülkenin her yerine yazmamız her vatandaşın zihnine kazımamız lazım. 30 yaş üstü her Türkiye vatandaşı ilkokul yıllarındaki Yerli Malı Haftası kutlamalarını hatırlayacaktır. "diyerek evde yaptığımız kekleri, börekleri sınıflarımıza taşır, sofralar kurardık. Çocuklarımızda milli bilinç oluşturmaktı buradaki hedef. Evet serbest piyasa ekonomisindeyiz. İthal ürün kullanmak ya da ticareti yapmak serbestimiz var. İthal ürünler tu kaka, kullanmayın demiyoruz. Şuanda farkına varmamız gereken, bilinç geliştirmemiz gereken konu yerli malı kullanmanın, yerli üretimi ve dolayısıyla milli ekonominin desteklenmesi anlamına geldiğidir... Dolayısıyla, 3 Ekim itibariyle market raflarında göreceğimiz yerli üretim logosunu ekonomimiz için çok önemsiyorum.