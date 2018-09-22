GastroAntep Festivali’nde “kortej yürüyüşü”

Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep'i Geliştirme Vakfının (GAGEV) ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl ilki yapılan Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep), kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan korteje milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Nejat Koçer, Muhittin Taşdoğan, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, oyuncular Engin Altan Düzyatan
, Tamer Karadağlı, Ceyda Düvenci ve Miss Turkey güzelleri katıldı. Daha sonra üstü açık otobüslerle Festival Park'a giden kortejdekilere vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Festival alanında konuşan Şahin, festivalin şimdiden büyük ses getirdiğini ve bunun daimi olacağını söyledi. Kentin gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer aldığını hatırlatan Şahin, "Gaziantep topraktır ve toprak ise berekettir. Burası İpek Yolu'dur. İpek Yolu demek kalkınma, medeniyet, kardeşlik demektir. Sofra berekettir, sofra birleştirir, sofra kardeşlik" dedi. Çeşitli etkinliklere devam edecek festival, bugün akşam son bulacak.