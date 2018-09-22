Okullarına kavuştular Zeliha ile iki kardeşi ve üç kuzeni çok sevdikleri okullarına kavuştular. Sıralarına oturan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi





"ÇOK MUTLUYUM"

Kardeşi Şaha, İsmail, kuzenleri Semra, İsa, Yakup ve Sabri ile birlikte sıraya oturan Zeliha Tekiner'in defterine ilk yazısı "Okula başladım" oldu. Yüzünden bir an olsun gülücükleri eksik etmeyen ve çok mutlu olduğunu söyleyen Zeliha, "Şu an rüyada gibiyim. Okuluma zamanımda başladığım için sevinçliyim. Çünkü derslerden geri kalmayacağım" dedi. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Okulların açılmasına rağmen Çukurova'nın 40 dereceye varan sıcağında tarlada pamuk toplayarak ailesine destek olan ve bu yüzden okuluna geç başlamak zorunda kalacak olan Şanlıurfalı 13 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Zeliha Tekiner artık okuluna kavuştu. Zeliha ile birlikte 2 kardeşi ve 3 kuzeni de ders başı yaptı. Zeliha'nın dramının SABAH Güney'de yer alması üzerine Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatı üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. İlk önce Zeliha ve ailesi Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürü Semender Karabulut ve ekibiyle ziyaret edildi. Zeliha ile birlikte toplam 7 çocuk dün servisle yaşadıkları çadırdan alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Semender Karabulut, Karataş Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdür Vekili Recai Çetin, Yemişli İlkokul- Ortaokul Müdürü Serkan Danacı, çocuklara ilk önce alış veriş yaptılar. Okul kıyafetleri, ayakkabıları ve çantaları alınan çocuklar daha sonra çok sevdikleri okullarına kavuştular. Çocuklarla yakından ilgilenen Müdür Karabulut, "Bunlar bizim geleceğimiz. Onları mutlu görmek bizleri daha da mutlu ediyor" dedi.Kardeşi Şaha, İsmail, kuzenleri Semra, İsa, Yakup ve Sabri ile birlikte sıraya oturan Zeliha Tekiner'in defterine ilk yazısı "Okula başladım" oldu. Yüzünden bir an olsun gülücükleri eksik etmeyen ve çok mutlu olduğunu söyleyen Zeliha, "Şu an rüyada gibiyim. Okuluma zamanımda başladığım için sevinçliyim. Çünkü derslerden geri kalmayacağım" dedi.