Osmaniye’de defne yaprağı hasadı başladı

Osmaniye
'de, ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik gibi birçok sektörde ham madde olarak kullanılan defne yaprağının hasadına başlandı. Kadirli ve Sumbas ilçelerine bağlı 9 köyde mart ayının sonuna kadar hasadı yapılan defne yaprağı, 6 ay süren hasat zamanı boyunca binlerce aileye gelir kaynağı oluyor. Kayalık ve dik yamaçlarda yetişen defne ağacından kesilen yapraklar, destelenerek sırtta ya da at üstünde taşınarak kayalıklardan indiriliyor. Traktörlerle toplama merkezlerine götürülen yapraklar, daha sonra tır ya da kamyonlarla işleneceği yere ulaştırılıyor. Defne yaprağı toplama çalışmalarını inceleyen Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, Türkiye
'nin önemli bir defne yaprağı üretim merkezi olduğunu anlatarak, "Ülke olarak dünyanın yüzde 95 ihtiyacını karşıladığımız defne, ihracat yoluyla ülke ekonomisine önemli katkısı bulunan bir üründür. Köylülerimiz için de önemli gelir kaynağı" dedi.