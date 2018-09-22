Tarihi projenin mimarı oldu

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Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunlarından Mimar Çağatay Tekin
, Karaman'ın Ermenek ilçesinde yer alan Karamanoğlu Beyliği döneminde 1302 yılında yapıldığı öngörülen Tarihi Karamanoğlu Hamamının
restorasyon projesini yürütüyor. Fakülteden 2010 yılında mezun olan Mimar Çağatay Tekin'in, Toros dağları arasında doğal güzellikleri ile Göksu nehri üzerinde kurulan baraj ve 5000 yıllık bir geçmişe ışık tutmasıyla turistik önemi artan Ermenek ilçesinde Karamanoğulları tarafından yaptırılan tarihi eserlerin restorasyon projesini yürütüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restorasyon için açılan proje ihalesini kazanarak Karamanoğlu Hamamının restorasyon çalışmalarının başlaması için gerekli ön kazı, inceleme ile rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması için gereken titiz çalışması ile ilgili ayrıntılı bilgi veren Mimar Çağatay Tekin, uzun zamandır atıl durumda bulunan hamamın onarım aşamasında Ermenek tarihine ve Karamanoğlu Mehmet Bey dönemine ışık tutacak bir çok belgenin ortaya çıkmasının beklendiğini söyledi.