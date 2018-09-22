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Üç puan şart

, bugün evinde ağırlayacağı maçına hazır. Teknik direktör , “Bolu’yu yenerek ligdeki ilk galibiyetimizi alacağız” dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018
Üç puan şart
1. Lig'in 6. haftasında bugün saat 19.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Boluspor'u konuk edecek olan Adanaspor hazırlıklarını tamamladı. Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde yoğun bir hafta geçiren turuncu-beyazlı ekip moral depoladı. Teknik adam Arslan, "Taraftarımızın desteğiyle ilk galibiyetimizi alacağız" dedi.

ZOR MAÇ OLACAK
Futbolcularının performansından memnun olduğunu söyleyen teknik adam, "Ligin başından bu yana iyi futbol ortaya koyuyor, bunu skora yansıtamıyoruz. Bazı eksiklerimiz vardı. Bunu kabul ediyoruz. Bunları gideriyoruz. Şimdi rakibimiz Boluspor. Zor bir maç olacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI
Bolu karşısında sahada mücadele eden futbolcular kadar tribünde yerini alacak olan taraftarlara da büyük görev düştüğünün altını çizen Cihat Arslan, "Hep birlikte mutlu sona ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Bu arada bugünkü Adanaspor- Boluspor maçını Erkan Özdamar, Özgür Ertem ve Mehmet Emin Tuğral üçlüsü yönetecek.
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