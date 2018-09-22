Yerli otomobil için tüm dinamikler hazır

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için yerli otomobil potansiyelinin araştırılması toplantısında konuşan Vali Mahmut Demirtaş Türkiye'nin 4'üncü büyük sanayi şehri olan Adana'nın yerli otomobil yatırımı için en doğru şehir olduğunu söyledi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın'da, Adana'nın otomotiv sektörü altyapısını ortaya çıkarmak için hazırladığı raporda," Adana ve Ceyhan'da ivedilikle Otomotiv İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmalı "dedi.Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası işbirliğinde Çukurova Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın tarafından hazırlanan " Adana ili için yerli otomobil potansiyelinin araştırılması" raporunun sunum toplantısı Adana Sanayi Odası (ADASO) Konferans Salonunda gerçekleşti. Vali Demirtaş, 2023 hedefleri doğrultusunda ülke ihracatına katkı koyması beklenen yerli otomobilin aynı zamanda gelişen ve büyüyen Türkiye'nin prestij sembolü olacağını ifade ederek, "Türkiye'nin 4'üncü büyük sanayi şehri olan Adana yerli otomobil yatırımı için en doğru şehirdir. Adana'nın stratejik konumu, ulaşım imkanı gelişmiş insan kaynakları ile yerli otomobil için Adana'yı işaret etmektedir. Türkiye'nin 2023 vizyon projelerinin başında yer alan yerli otomobilin tekerlerinin Adana'da dönmesi için tüm dinamiklerle hazır" dedi. Prof. Dr. Kadir Aydın'da, "Adana İli İçin Yerli Araba Potansiyelinin Araştırılması" çalışmasıyla ilgili bilgi verdi. Aydın, raporda hedefin bölgede otomotiv sektörünü geliştirmek ve Adana Ceyhan'da ivedilikle Otomotiv İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması olduğunu belirterek, " Bu bölgeye yan sanayici üreticilerini çekerek cazibe merkezi yaratılmalıdır. Gerekli altyapı yatırımlarının hazır hale getirilmesi Adana'yı ön plana çıkaracak ve bölgeyi otomotiv, lojistik ve sevkiyat merkezi konumuna yükseltecektir "diye konuştu.Adana'yı bölgenin parlayan yıldızı yapabilmek için kentin dinamiklerinin ve tüm enerjilerini bir hedefe kitlenerek harcamaları gerektiğini vurgulayan Aydın şunları söyledi. "Bu fırsatların kaçırılmaması için Adana'nın doğru yerde konumlandırılması ve bu konuda yoğun çabanın gösterilmesi şarttır. Böyle bir gelişme Adana ekonomisine büyük katkı sağlayacak, işsizliğin azalmasına da önemli ölçüde destek olacaktır"