Adana Film Festivali başladı

ADANA Büyükşehir Belediyesi
'nce yapılan, 25. Uluslararası Adana Film Festivali
, Atatürk Parkı'nda, Atatürk Anıtı'na çelek konulması ile başladı. Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek
, Adana Film Festivali Danışma Kurulu Üyesi Gülsen Tuncer, Adana Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Halil Avşar
, Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mete Şahin, Adana Büyükşehir Belediyesi Sanat Danışmanı Mahmut Tülek, Yılmaz Güney
'in kardeşi Yaşar Pütün, sanatçılar, bürokratlar ve konuklar katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından anıta ilk çelengi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Halil Avşar ve Mete Şahin birlikte koydu. Daha sonra Gülsen Tuncer, Adanalı Sanatçı Levent Özdilek, İsmail Dikilitaş ve Agah Özgüç çelenk bıraktı. Törenin ardından 75. Yıl Sanat Galerisi'nde, Alican Sekmeç'in, "25. Yıl Festival Tarihi" konulu fotoğraf sergisi açıldı. Akyürek, "Kuzeyinde yeşil Toroslar, güneyinde mavinin binbir tonunun bulunduğu Akdeniz ve bunların ortasında dünyanın en verimli ovalarından biri olan Çukurova'da yer alan Adana'da doğmak, büyümek bir ayrıcalıktır. Bu verimli topraklar sinemacılar için de ilham kaynağı olmuş, buradaki yaşantı, sinemacıların daima ilgisini çekmiştir. Bu topraklarda sadece binbir çeşit ürün yetişmez, bu topraklarda kişiliği güzel, yüreği güzel insanlar, sanatçılar, sinemacılar da yetişir. Adana Film Festivali'nin 25'incisinin hayata geçiriliyor olmasının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.