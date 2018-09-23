Bakan Abdulhamit Gül sanayicilerle biraraya geldi

GAZİANTEP'TE
düzenlenen GastroAntep
Festivali'ne katılmak
üzere kente gelen Adalet
Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep
Sanayi Odası
tarafından Grand Otel'de
düzenlenen toplantıda
sanayici ve işadamlarıyla
bir araya geldi. Türkiye
Bankalar Türkiye Bankalar
Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Aydın
'ın
da katıldığı toplantıda
sanayicilerin sorunlarını
dinleyen Bakan Gül,
yeni açıklanan orta vadeli
ekonomi programının
ülkenin içinde bulunduğu
durumdan çıkması açısından
büyük önem arz ettiğini
söyledi.
Türkiye'de bir kriz
olmadığının altını çizen
Gül, yaşanan durumun çok
farklı olduğunu belirterek,
"Bütün işadamlarımız
daha fazla üreterek, daha
fazla istihdam yaparak,
daha fazla ihracat yaparak
çalışmalarını sürdürme
kararlılığında. Programın
çok iyi karşılanması bizim
için ayrıca sevindirici bir
durum" diye konuştu.