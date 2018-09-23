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sanayicilerle biraraya geldi

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018
Bakan Abdulhamit Gül sanayicilerle biraraya geldi
GAZİANTEP'TE düzenlenen GastroAntep Festivali'ne katılmak üzere kente gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi Odası tarafından Grand Otel'de düzenlenen toplantıda sanayici ve işadamlarıyla bir araya geldi. Bankalar Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 'ın da katıldığı toplantıda sanayicilerin sorunlarını dinleyen Bakan Gül, yeni açıklanan orta vadeli ekonomi programının ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkması açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Türkiye'de bir kriz olmadığının altını çizen Gül, yaşanan durumun çok farklı olduğunu belirterek, "Bütün işadamlarımız daha fazla üreterek, daha fazla istihdam yaparak, daha fazla ihracat yaparak çalışmalarını sürdürme kararlılığında. Programın çok iyi karşılanması bizim için ayrıca sevindirici bir durum" diye konuştu.
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Bakan Abdulhamit Gül sanayicilerle biraraya geldi
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