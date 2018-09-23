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Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Aile, Çalışma ve İl Müdürlüğü, başarılı çocukları bir araya getirerek hediyeler dağıttı

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
ADANA Aile, Çalışma ve İl Müdürlüğü, bağlı kuruluşlarından Çocuk , Seyhan Sitesi ve Çocuk Evleri Sitesi Müdürlükleri'nde koruma ve bakım altında olan çocuklardan okullarında başarılı olanlara yönelik piknik ve hediye günü etkinliği düzenlendi. , Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocukları yalnız bırakmayarak, hediyelerini bizzat kendisi takdim etti. İl Müdürü Koç, çocuklarla sohbet ederek, başarılarının devamını diledi. Kuruluş Müdürlerinin de hazır bulunduğu etkinlikte, çocuklar açık havada piknik keyfi yaptılar.
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Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
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