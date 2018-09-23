Festival biber hasadıyla başladı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV) tarafından ortaklaşa düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroANTEP), Nurdağı ilçesinin Çakmak Mahallesinde biber tarlasında yapılan hasatla başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in Mezopotamya ve Akdeniz'in ortasında bereketli topraklara sahip olduğunu söyleyerek, Evliya Çelebi'nin bütün dünyayı dolaştığını, ama Gaziantep'e gelince, "burayı anlatmaya ne kalem ne de kelem yeter" sözünü hatırlattı.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Gaziantep'in artık alt yapı belediyeciliği hizmetlerinin ötesine geçerek sosyal belediyeciliğin öne çıktığı bir kent olduğunu vurgulayan Şahin, dünyanın her tarafındaki insanlara "Gaziantep'e gelin" çağrısı yaptıklarını, kentin bir Roma, Hitit, Osmanlı ve bir Selçuklu olduğuna dikkat çekti. Şahin, "Meksika biberiyle, Japonya pirinciyle bir dünya markası ama Gaziantep de bütün Anadolu'nun hazinesini bağrında biriktirerek 'ben buradayım' çağrısı yapıyor" dedi.

BİBER HASADI

Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Derya Bakbak da konuşmalarında Gaziantep'in coğrafi yapısı, iklimi ve gastronomisi ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Konuşmaların ardından biber tarlasına giren Başkan Şahin ve beraberindeki heyet biber hasadı yaptı. Yerli ve yabancı basın mensupları ile tarlada bir süre gezen Şahin, daha sonra İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ile birlikte traktöre bindi.