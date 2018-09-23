Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gazişehir Gaziantep yola devam edecek

yola devam edecek

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Gazişehir Gaziantep yola devam edecek
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'in teknik direktörü Yalçın Koşukavak, maçlarda çok fazla gol bulamadıklarına yönelik eleştirilere "Ben 1-0'a razıyım. 1-0 olsun bizim olsun" diye yanıt verdi. Koşukavak, "Bize karşı rakipler yüzde 70 savunma içgüdüsüyle oynuyor. Adana Demirspor maçını ayrı tutuyorum ama diğer maçlarımız öyle oldu. Bizim bununla başa çıkmayı öğrenmemiz lazım. Ama sürekli yerleşik savunmaya karşı oynamaya çalışıyoruz. Bu yönde taktik çalışmalar yapıyoruz. Ama ben 1-0'a razıyım. 1-0 olsun bizim olsun" dedi. BUGÜN saat 16.30'da ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan , "Eskişehirspor ve Karabükspor aynı sorunlarla uğraşan ekipler. Eskişehirspor'un maçlarını izledim ve gördüm ki çok koşan bir ekip. Bir de Eskişehir'de seyirci var, takımı iterler. Golü bulamadığınız sürece skora direnirler" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazişehir Gaziantep yola devam edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN