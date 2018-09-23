Gazişehir Gaziantep yola devam edecek

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por Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep
'in teknik direktörü Yalçın Koşukavak
, maçlarda çok fazla gol bulamadıklarına yönelik eleştirilere "Ben 1-0'a razıyım. 1-0 olsun bizim olsun"
diye yanıt verdi. Koşukavak, "Bize karşı rakipler yüzde 70 savunma içgüdüsüyle oynuyor. Adana Demirspor maçını ayrı tutuyorum ama diğer maçlarımız öyle oldu. Bizim bununla başa çıkmayı öğrenmemiz lazım. Ama sürekli yerleşik savunmaya karşı oynamaya çalışıyoruz. Bu yönde taktik çalışmalar yapıyoruz. Ama ben 1-0'a razıyım. 1-0 olsun bizim olsun"
dedi. BUGÜN
saat 16.30'da Eskişehirspor
ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Yalçın Koşukavak
, "Eskişehirspor ve Karabükspor aynı sorunlarla uğraşan ekipler. Eskişehirspor'un maçlarını izledim ve gördüm ki çok koşan bir ekip. Bir de Eskişehir'de seyirci var, takımı iterler. Golü bulamadığınız sürece skora direnirler"
dedi.