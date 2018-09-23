Hataylı Kübra Kuş, Nautical Club of Larissa’ya transfer oldu

SUTOPU
A Milli Takımı
'nın Kaptanı Kübra Kuş, Yunanistan'a transfer oldu. Ege Su Sporları Tenis
ve İhtisas (ESTİ) Kulübü forması giyen Hataylı Kübra Kuş
, Yunanistan sutopu liginin köklü kulüplerinden Nautical Club
of Larissa'ya transfer oldu. Hatay TEDAŞ altyapısında başladığı kariyerini 7 sezondur Ege Su Sporları Tenis ve İhtisas (ESTİ) kulübünde sürdüren ve 7 yıldır gol kraliçeliğini elden bırakmayan 23 yaşındaki başarılı oyuncu, transferin gerçekleşmesiyle birlikte yurtdışına transfer olan ilk kadın sutopu oyuncusu olarak adını Türk sutopu tarihine yazdırmayı başardı.