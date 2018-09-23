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, of Larissa’ya transfer oldu

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Hataylı Kübra Kuş, Nautical Club of Larissa’ya transfer oldu
SUTOPU A 'nın Kaptanı Kübra Kuş, Yunanistan'a transfer oldu. ve İhtisas (ESTİ) Kulübü forması giyen , Yunanistan sutopu liginin köklü kulüplerinden of Larissa'ya transfer oldu. Hatay TEDAŞ altyapısında başladığı kariyerini 7 sezondur Ege Su Sporları Tenis ve İhtisas (ESTİ) kulübünde sürdüren ve 7 yıldır gol kraliçeliğini elden bırakmayan 23 yaşındaki başarılı oyuncu, transferin gerçekleşmesiyle birlikte yurtdışına transfer olan ilk kadın sutopu oyuncusu olarak adını Türk sutopu tarihine yazdırmayı başardı.
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Hataylı Kübra Kuş, Nautical Club of Larissa’ya transfer oldu
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