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Kazanmak güzel

Ligde çıkışını sürdüren doludizgin gidiyor. Altınordu’yu deviren Mavi Şimşekler’de teknik adam , “Galip gelmek çok güzel” dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018
Kazanmak güzel

Adana Demirspor gülmeye devam ediyor. 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Altınordu'yu 1-0 Pote'nin golü ile kazanan mavi-lacivertli ekip puanını 13'e çıkartarak zirve tırmanışını sürdürdü. Teknik direktör , "Oyun içinde sıkıntılarımız vardı ama kazanmak çok güzel" diye konuştu.

GALİBİYETİ HAKETTİK
DEPLASMANDA alınan galibiyetin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Kutlu, "Maçın ilk 10 dakikasına iyi başladık. Golü bulduktan sonra savunmaya yaslandık, gömüldük. Bu istemediğimiz bir şeydi. Altınordu'nun da pozisyonları vardı ama değerlendiremediler. Golden sonra Altınordu'nun bizden daha iyi oynadıkları bir gerçek. Bizim de pozisyonlarımız vardı, gol olabilirdi" dedi.


GÖZLER KUPA MAÇINDA
KILOMETRELERCE uzaklıkta takımlarını yalnız bırakmayan mavi-lacivertli takımın taraftarları gelen üç puanla büyük sevinç yaşadı. Bu arada m açın adamı Pote 5. golünü atarak gol krallığında iddialı duruma geldi. Takım maçın ardından soluğu Adana'da aldı. Salı günü Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Yeni Orduspor'u konuk edecek olan Mavi Şimşekler hazırlıklarını sürdürdü.

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