Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 27 Eylül’de açılıyor

YAKIN
Doğu Üniversitesi Araba Müzesi
bölgesinde kurulan ve 14 Türk Devleti'ne mensup ressamların önemli eserlerinin yer alacağı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi
, 27 Eylül
'de törenle açılıyor. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından müze izni onaylanan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 27 Eylül 2018 Perşembe günü, saat 09.30'da açılacağı duyuruldu. Ülkenin kültür- sanat hayatına farklı bir boyut getirmek, sanata değer katmak, sanatın toplum için önemini ve sanata olan ilgiye süreklilik kazandırarak yaygınlaştırma misyonuyla Yakın Doğu Üniversitesi
'nin Kıbrıs Türk toplumuna kazandırdığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Araba Müzesi bölgesinde yer alıyor.