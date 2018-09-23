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’de açılıyor

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 27 Eylül’de açılıyor
YAKIN Doğu Üniversitesi bölgesinde kurulan ve 14 Türk Devleti'ne mensup ressamların önemli eserlerinin yer alacağı , 'de törenle açılıyor. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından müze izni onaylanan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 27 Eylül 2018 Perşembe günü, saat 09.30'da açılacağı duyuruldu. Ülkenin kültür- sanat hayatına farklı bir boyut getirmek, sanata değer katmak, sanatın toplum için önemini ve sanata olan ilgiye süreklilik kazandırarak yaygınlaştırma misyonuyla 'nin Kıbrıs Türk toplumuna kazandırdığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Araba Müzesi bölgesinde yer alıyor.
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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 27 Eylül’de açılıyor
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