Okullar güvende olacak

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü okul önlerinde güvenliğin sağlanması, okul giriş ve çıkışların öğrencilere yönelik uyuşturucu satışı ve diğer suçların önlenmesi amacıyla şehir merkezinde okullarda toplam 167 sabit kolluk irtibat görevlisi ile 79 ekip ve 158 ekip personeli görevlendirdi. Denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı.

UYGULAMA BAŞLADI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alınan güvenlik tedbirler kapsamında, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde TEM, Narkotik, Asayiş, Trafik Şube Müdürlükleri ile Şahinbey ve Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla okul çevrelerinde uygulamalara başlandığını duyurdu.

CEZA KESİLDİ

İlk gün yapılan uygulamada şüpheli hareketleri bulunan 55 şahsın güvenlik kontrolünün yapıldığı belirtilen açıklamada, 48'i okul servisi olmak üzere 55 aracın da trafik yönünden denetlenerek eksiklikleri nedeniyle 16 bin 415 lira ceza kesildiği, 4 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.