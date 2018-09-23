Paraşütçülerin yeni gözdesi oldu

KAHRAMANMARAŞ
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılarak paraşütçülerin hizmetine sunulan Narlı Kardelen Tepesi
(Take Off) yamaç paraşütçülerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Pazarcık İlçesinde bağlı Narlı Mahallesi'nde hizmete sunulan Kardelen Tepesi, hem spor, hem eğlence hem de adrenalin tutkunu yamaç paraşütçülerinin en uğrak noktası haline geldi. Eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Kardelen Tepesi'nde buluşan Yamaç Paraşütçüleri, bölgenin turizm
ini de canlandırıyor. Kardelen Tepesi, 2020 Dünya Hava Oyunları'na aday olabilecek kapasitede gösteriliyor. Havacılık ve yamaç paraşütü uçuşları ile mesafe yarışmalarının yapılabilmesi için yeterli yüksekliğe sahip olan ve aynı zamanda 400 kilometre uçuş parkuruna sahip olan Narlı Kardelen Tepesi, doğa ve spor turizminde marka olma yolunda ilerliyor. Birçok spor kulübü tarafından da eğitim pisti olarak kullanılan Kardelen Tepesi, adrenalin tutkunu paraşütçülerin adeta buluşma noktası oldu. Türkiye
'nin çeşitli illerinden gelerek burada uçuş eğitimleri yapan yamaç paraşütçüleri yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.