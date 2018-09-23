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Zeytinlikte esrar ele geçirildi, baba ve kızı gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Zeytinlikte esrar ele geçirildi, baba ve kızı gözaltına alındı
GAZİANTEP'IN Nizip ilçesinde jandarma tarafından arama yapılan zeytinlikte ekili 1023 kök kenevir ile 5 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Y. (56) ile kızı S.Y. (16) gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yarımtepe Mahallesi'nde Mehmet Ali Y.'ye ait zeytinlikte ihbar üzerine arama yaptı. Aramada zeytinlikte 1023 kök Hint keneviri, kuruması için araziye serilen 5 kilo esrar, tüfek ve terazi ele geçirdi. Kenevir ve esrara el koyan ekipler, Mehmet Ali Y. ile kızı S.Y.'yi gözaltına aldı.
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Zeytinlikte esrar ele geçirildi, baba ve kızı gözaltına alındı
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