“Devlet destek verdi, ben de başardım”

EKONOMİK
sıkıntılardan dolayı Anadolu Üniversitesi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Hastane Yönetimi Bölümü 2'inci sınıfta okulu maddi imkansızlıklar yüzünden bırakmak zorunda kalan Mersinli Erhan Şahin (24), devletten aldığı 30 bin lira hibe alarak kurduğu tesiste istiridye mantar üretiminde şimdi taleplere yetişemiyor. Erdemli Halk Eğitim Müdürlüğünün açtığı ''İstiridye mantarı üretimi'' konulu kursa katılarak sertifikasını alan şahin mantar üreticiliği yapmaya karar verdi. Bir yıl süreyle 2 oda ve yarı otomasyon sistemli olarak 400 kütükle işe başlayan Şahin, yeterli kazancı elde edemeyince arayış içine girdi ve ticari açıdan daha kazançlı olan kompostlu üretime ve paketleme tesisi kurmaya karar verdi. Genç girişimci hibe programına kaydını yaptıran Şahin devletten 30 bin lira hibe almaya hak kazandı. İstenilen belgeleri de tamamlayan Şahin, tam otomasyonlu 120 metrekarelik alana ''İstiridye Mantarı'' tesisini kurdu. İptidai sistemde yıllık 2 ton üretim yapan Şahin, devletin desteği ile kurduğu tesiste yıllık 20 ton mantar üretmeye başladı. Aynı zamanda Toros mantarı adıyla turşuluk olarak ta satışa sundu.