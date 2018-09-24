Feray’ın ailesi isyan etti

Mersin'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Feray Şahin'in evinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan polis memuru Fatih Burak Aykul'un 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına Şahin ailesinden büyük tepki geldi. Anne Aysel Şahin, "23 yıl bir kalemde silinip atılır mı? Şu an vicdanları rahat mı? O kafalarını yastığa rahat koyabildiler mi?" dedi. "DELİLLERİ YOK ETMİŞ"

Anne Aysel Şahin mahkeme kararına ilişkin, "Bizim kapı yarım kilitli bir şekilde kalmış. Onu bile es geçiyorlar. Kapı zorlanmış. Kızımın tırnaklarının içinde, zanlının DNA'sı çıkmış. Bir boğuşma olmuş. Orada kızım direnmiş. Kızım onu iyi niyetli bildi. Sonradan fark etti bunun kötü niyetini. Bunu evden çıkarmaya çalıştı; o da çıkmayınca aralarında bir boğuşma, kavga falan oldu belki. Çekti kızımı vurdu işte" dedi. Anne Şahin, "Zanlının alkol testi yapılmamış; vücut muayenesi yapılmamış. Niye? Polisi korumak amacıyla hiçbir şey yapılmamış. Böyle bir şey olur mu? Delilleri yok etmişler. Bizim anahtar bize 20-25 gün sonra teslim edildi. Zanlının cebinden çıktı. Kızın üstüne kapıyı kilitlemiş. O esnada da anahtarı cebine aldı. Artık niye vermedi? Acaba eve gelip de orada bir şeyleri mi yok etmeye çalışma düşüncesi vardı? Polisler gelmeden önce ellerini yıkamış. Delilleri yok etmiş" diye konuştu. Olaydan 45 dakika önce Feray ile telefonda konuştuğunu söyleyen Aysel Şahin, "Kızımın sesinde bir tedirginlik hissettim. O sırada evdeymiş. Birkaç sefer aradım. En son üçüncü aramamda açtı. Ne yapıyorsun; neredesin dedim. Evdeyim anne dedi. Sesinden fark ettim. Tam hasta mısın, bir şey mi var diye soracaktım. Niye telefonlarıma cevap vermiyorsun diyecektim. O sırada bizim kapının zili çaldı. Komşular geldi. O arada ben seni arayacağım kızım deyip kapattım. Benim büyük oğluma, 'Feray trafik kazası geçirdi. Acilen Mersin'e gelmeniz lazım' demişler" ifadelerini kullandı.

"BİZ BİR KEZ DAHA ÖLDÜK"

Aysel Şahin kızı Feray'ın davasının örnek olmasını arzu ettiklerini ancak bunun gerçekleşmediğine vurgu yaparak, "Bütün kadın cinayetlerine örnek olsun ki, böyle katliam yapacaklar bir kere dursun düşünsün istedik. Ben hakime, zanlıyı bir kişinin katili olarak yargılamayın dedim. Onu 5 kişinin katili olarak yargılayın hakim bey dedim. Feray sadece ölüp gitmedi. O zanlı beraberinde 5 kişinin daha katili oldu. Biz yaşıyor muyuz ya? Benim iki çocuğumun daha hayatı bitti. Bugün Feray'ı kaybedeli tam 1 yıl oldu. Biz bir kez daha öldük ve kızımızı bir kez daha gömdük" dedi.



"TÜRKİYE KADIN CİNAYETLERİ İLE ANILMASIN"

Aysel Şahin son olarak yetkililere şöyle seslendi: "Cumhurbaşkanımız, Adalet Bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza sesleniyorum. Yeter artık lütfen kadın cinayetleri son bulsun. Artık analar ağlamasın. Feraylar ölmesin. Kadınlar ölmesin." Baba Bekir Şahin ise, mahkemenin verdiği kararın facia olarak niteledi. Şahin, "Katil zanlısının ifadeleri doğrultusunda, onu aklamaya dönük bir karar çıktı. Çok gülünç. Adaletin yerini bulmadığını düşünüyoruz" dedi.