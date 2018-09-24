Festival heyecanı

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 eserin 421 gösterimle izleyiciyle buluşacağı 25. Uluslararası Adana Film Festivali heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, 30 Eylül tarihine kadar festival kapsamında Adana'da 900 konuk ağırlayacaklarını söyledi.

EN İYİ FİLMLERİTOPARLADIK

Adanalıları güzel bir festivalin beklediğini belirten Dikilitaş, "Adana'da sinemayla dolu günler geçecek. Tam bir sinema şöleni bizi bekliyor. Adana Film Festivali'nde şimdiye kadar ödül almış en iyi filmleri toparladık. En iyi film ödülünü almış filmleri yeniden Adana seyircisiyle buluşturuyoruz. Bu filmleri kaçırmış olanlar bir başka yerde bulamayacaklardır" diye konuştu.

25 YILLIK TARİH

Sanatçı Levent Özdilek de Türkiye'de film festivallerinin farklı bakış açılarıyla yapılmaya başlandığını dile getirdi. Adana Film Festivali'nin ulusal sinemaya değer verdiğine dikkati çeken Özdilek, "Hem ulusal hem de uluslararası bir festival. Bence festival çok güzel gidiyor ve çok güzel gelişiyor" dedi. 75. Yıl Sanat Galerisi'nde "25. Yıl Festival Tarihi" sergisi büyük ilgi gördü.

28 FİLM JÜRİ ÖNÜNE ÇIKACAK

UZUN ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 filmin 421 gösterimle izleyiciyle buluşacağı festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 15, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 9, Uluslararası Kısa Film Yarışması kategorisinde 45, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması kategorisinde 28 film jüri önüne çıkacak.