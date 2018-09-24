Hatay’a yakışan bir mücadele oldu

SPOR Toto 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yenen Hatay
spor'un teknik sorumlusu Murat Sönmez, "Oyuncularımızı tebrik ediyoruz, çok onurlu, Hatay'a yakışan bir mücadele ortaya koydular" dedi. Sönmez, aldıkları 3 puanın önemine değindi. Maça iyi başladıklarını aktaran Sönmez, "Güzel bir frikik golüyle 1-0 öne geçtik. İlk yarı skoru artırabilirdik. Dönem dönem pozisyonlar bulduk. Maç 1-0 gidince, rakip hep oyunda kaldı. Daha iyi futbol oynayabilmek için ikinci golü bulmamız gerekiyordu. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Çok onurlu, Hatay'a yakışan bir mücadele ortaya koydular. Bu skor, kulübümüzün önünü açmıştır" dedi.