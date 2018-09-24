Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'TA
meydana gelen trafik kaza
sında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Fetullah Atıcı
'nın (24) kullandığı 46 KJ 701 plakalı otomobil, Kahramanmaraş
-Kayseri kara yolunda, önce elektrik direğine daha sonra da yol kenarındaki büzlere çarptı. Kazada, ağır yaralanan sürücü Fetullah Atıcı ile Ramazan Atıcı (19), itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılmalarının ardından, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Atıcı, hastanede yaşamını yitirdi.