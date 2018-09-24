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’ta trafik sı: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'TA meydana gelen trafik sında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 'nın (24) kullandığı 46 KJ 701 plakalı otomobil, -Kayseri kara yolunda, önce elektrik direğine daha sonra da yol kenarındaki büzlere çarptı. Kazada, ağır yaralanan sürücü Fetullah Atıcı ile Ramazan Atıcı (19), itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılmalarının ardından, ambulansla Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Atıcı, hastanede yaşamını yitirdi.
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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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