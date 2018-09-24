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kurtulmak için yardım bekliyor

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Kilolarından kurtulmak için yardım bekliyor
HATAY'IN Hassa ilçesinde yaşayan 180 kilogram ağırlığındaki iki çocuk annesi , fazla kurtulmak için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Akbez Mahallesi'nde eşi ve iki çocuğuyla yaşayan Fidan Altın (37), 14 yıl önce doğum yapmasının ardından parkinson hastalığına yakalandı. Rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanan ve ardından kilo almaya başlayan Altın, 180 kilograma kadar ulaştı ve hareket edemeyecek duruma geldi. Altın, aşırı kilolarından kaynaklı şeker, kolestrol, kalp rahatsızlığının da bulunduğunu söyledi. Kilolarından kurtulup sağlığına kavuşmak istediğini dile getiren Altın, "Maddi imkansızlıklardan tedavi olamıyorum. Eşim Mustafa Altın tek desteğim" dedi.
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Kilolarından kurtulmak için yardım bekliyor
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