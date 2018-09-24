Kilolarından kurtulmak için yardım bekliyor

HATAY'IN
Hassa ilçesinde yaşayan 180 kilogram ağırlığındaki iki çocuk annesi Fidan Altın
, fazla kilolarından
kurtulmak için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Akbez Mahallesi'nde eşi ve iki çocuğuyla yaşayan Fidan Altın (37), 14 yıl önce doğum yapmasının ardından parkinson hastalığına yakalandı. Rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanan ve ardından kilo almaya başlayan Altın, 180 kilograma kadar ulaştı ve hareket edemeyecek duruma geldi. Altın, aşırı kilolarından kaynaklı şeker, kolestrol, kalp rahatsızlığının da bulunduğunu söyledi. Kilolarından kurtulup sağlığına kavuşmak istediğini dile getiren Altın, "Maddi imkansızlıklardan tedavi olamıyorum. Eşim Mustafa Altın tek desteğim" dedi.