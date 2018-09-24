Melih Abi: “Sinekle mücadelede halkımızdan destek bekliyoruz”

Çamlıyayla'daki sinek istilasını yazmıştım. Sinekle Mücadele Birim Amiri Davut Biçer aradı. Akdeniz sineği mücadele ile kapsamında bu yıl daha fazla ilaçlama yapıldığına dikkat çekti. Ancak buradaki bazı evlerin tuvalet borularının patlak olması, varillerde su bulundurulması hatta bazı suların açıktan akıp birikmesi sonucu lavraların arttığını belirtti. "Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz bu konunun üzerinde duruyor. Yaz sezonunda çok ciddi mücadeleler yaptık. Ama sorunu kökünden çözemedik. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" dedi. Demek ki sadece belediye ile olmuyor Çamlıyayla sakinleri de dikkat etmeli… Sivrisinek yuvalarını kurutmalı.

TERKEDİLMİŞ ARAÇ NEDEN KALDIRILMIYOR



REŞATBEY Mahallesi'nde bir hurda araç kaldırımda bırakılmış. Kaldırım işgal edilmiş ve araçta tehlike yaratıyor. Akşam içine giren olur. Sivri akıllı biri de hurdayı yakar. Olmaz olmaz demeyin. Olur. Bal gibi olur. Fotoğrafı gönderen okurumuz her yere müracaat etmiş. Hurdayı kaldıran olmamış. Bir şey olsa bunun hesabını nasıl vereceksiniz kardeşim? Kaldırsanıza şu hurdayı oradan.