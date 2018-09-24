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’nde sona doğru gelindi

’nın ilk ’nin yapımı Yüreğir’de tüm hızıyla sürerken Milletvekili parkı gezdi

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Millet Bahçesi’nde sona doğru gelindi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Milletvekili , İl Başkanı Fikret Yeni, önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Gül Demet Sarı, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 130 bin metrekare alan üzerine inşaatı devam eden Adana'nın ilk inşaatını gezdi.

YEŞİL ALAN ÇOĞALIYOR
Millet bahçesinin yapım işlerinin Ekim ayı sonu gibi tamamlanarak hizmete açılacağını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan Millet Bahçesi hakkında bilgiler verdi. Adana'da ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Çelikcan Yüreğir'de ları hızla çoğalttıklarını söyledi.


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Başkan Çelikcan, "Yılbaşında inşaatını başlattığımız Millet Bahçesinin içerisinde zip coaster, hayal yeli, botanik park, su kayağı tesisi, optimist marina, yelken spor kulübü,seyir terasları,deniz feneri, engelli lokalleri, anfi tiyatro, festival meydanı ve bir çok sosyal donatı yapılıyor. Bunun yanı sıra bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, geniş kapasiteli otopark da olacak" dedi.

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Millet Bahçesi’nde sona doğru gelindi
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