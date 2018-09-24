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’dan muhteşem konser

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Moğollar’dan muhteşem konser
MERSİN'İN Silifke ilçesinde düzenlenen 2'nci Edebiyat Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan Türk rock müziğinin efsane grubu '' muhteşem bir konser verdi. Cahit Berkay, Taner Öngür, Serhat Ersöz ve 'nın oğlu 'nın da aralarında bulunduğu Anadolu rockun en önemli temsilcilerinden olan Moğollar, Silifkeli hayranlarına unutulamaz bir gece yaşattı. Cem Karaca'nın her yaştan dinleyicinin bildiği 'Tamirci Çırağı', 'Resimdeki Gözyaşları' şarkılarını söyleyen oğlu Emrah Karaca dinleyicileri duygulandırdı. Moğollar'ın 'Dinleyiverin Gari' şarkısını çalmasıyla birlikte konsere gelenler yerlerinde duramayarak coşkuyla şarkıya eşlik etti.
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Moğollar’dan muhteşem konser
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