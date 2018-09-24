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Periler Özgecan için sahaya çıktılar

Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası Mersin’de başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvaya altı takım katıldı

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Periler Özgecan için sahaya çıktılar
MERSİN'DE üçüncü kez düzenlenen ve 6 takımın katıldığı Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda heyecan sürüyor. 'un ev sahipliğinde organize edilen turnuvada, Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol, Basketbol, Çukurova Basketbol ve OGM Ormanspor yer aldı. Edip Buran Spor Salonu'nda 4 gün sürecek turnuvanın açılış töreninde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel tarafından, 3 yıl önce Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi 'ın babası ile annesi Songül Aslan'a çiçek takdim edildi. Aslan ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Turnuvanın ilk gün müsabakalarında, ev sahibi Mersin Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 79-74, Adana Basketbol, Kayseri Basketbol'u 72-61,Çukurova Basketbol ise OGM Ormanspor'u 77-68 mağlup etti. Basketbolseverler anlamlı turnuvaya ilgi gösterirken, karşılaşmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Periler Özgecan için sahaya çıktılar
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