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Periler Özgecan için sahaya çıktılar Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası Mersin’de başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvaya altı takım katıldı