Periler Özgecan için sahaya çıktılar

MERSİN'DE üçüncü kez düzenlenen ve 6 takımın katıldığı Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda heyecan sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyespor
'un ev sahipliğinde organize edilen turnuvada, Hatay
Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol, Kayseri
Basketbol, Çukurova Basketbol ve OGM Ormanspor yer aldı. Edip Buran Spor Salonu'nda 4 gün sürecek turnuvanın açılış töreninde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel tarafından, 3 yıl önce Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan
'ın babası Mehmet Aslan
ile annesi Songül Aslan'a çiçek takdim edildi. Aslan ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Turnuvanın ilk gün müsabakalarında, ev sahibi Mersin Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 79-74, Adana Basketbol, Kayseri Basketbol'u 72-61,Çukurova Basketbol ise OGM Ormanspor'u 77-68 mağlup etti. Basketbolseverler anlamlı turnuvaya ilgi gösterirken, karşılaşmalar tüm hızıyla devam ediyor.