Şarbon hastalığını anlattılar

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Üniver-sitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı ile ÇÜ Veterinerlik Fakültesi ortaklaşa bir panelde şarbon hastalığı konusunda hem insanda hem de hayvanda ki komplikasyonları ve tedavi yöntemleri konusunda bilgiler verildi. Balcalı Hastanesi Hipokrat Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin oturum başkanlıklarını ÇÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik ve ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova yaparken panele katılımda oldukça yüksek oldu. Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik, şarbon hastalığı ile geçmişten bu yana tüm dünyada hayvanlarda mücadele edildiğini ifade ederek, fakülte olarak da bu konuda son derece donanımlı olduklarını kendilerine yetkililerce danışılması ya da destek istenmesi durumunda tecrübelerini her şekilde aktaracaklarını ifade etti. Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova şarbon hastalığında erken tanının önemli olduğunu kaydetti. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse geçen yıl görülen şarbon vakası sayının 70 civarında olduğunu bu yıl ise bu sayının 46 civarında olduğuna vurgu yaparak, durumun çokta korkutucu boyutlarda olmadığına işaret etti. Esas önemli olanın denetim ve ruhsatlı kesim olduğuna dikkati çeken Köse, "Bu konuda özellikle yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor. Kesimhanelerde mutlaka veteriner hekimin görevlendirilmesi gerekir, bu şekilde hastalıklı hayvan kesimi de bir nebze engellenmiş olur" dedi. Bu arada Adana Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Erhan Ayna da hastalığın 1934 yılından beri bilindiğini ancak korkulacak bir durum olmadığını söyledi. Ayna, hastalığın çok çabuk kontrol altına alınabileceğini vurguladı.