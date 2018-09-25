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por Toto 1. Lig takımlarından Adana
spor'da beklenen gelişme dün gerçekleşti. Günlerdir gidecek kalacak tartışmaları arasında kalan teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı. Ligin başından bu yana üst üste alınan başarısız sonuçlara Arslan'ın başka takımlarla görüşme yapması bardağı taşıran son damla oldu. BOLUSPOR
maçı sonrası başkan Bayram Akgül ile masaya oturan Arslan ile sözleşme karşılıklı olarak fesih edildi. Takımın başında Ali Asım Balkaya'nın çıkacağı öğrenildi. Yardımcılıklarını ise altyapı hocalarından Murat Özatak, Volkan Öztürk, Serkan Bekiroğlu yaparken kaleci antrenörlüğünü ise Ali Hıdırkurt üstlendi.