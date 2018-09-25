Çukurovalı süslü kadınlar

DÜNYA
Otomobilsiz Kentler Günü nedeniyle Türkiye genelinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Adana
, Hatay
ve Mersin
'de kadınlar, süslenip bisiklet sürdü. Sosyal medya üzerinden örgütlenen çok sayıda kadın bisikletçi, Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda toplandı. Kadınlar, bisikletlerinin üzerine 'Sağlığın için bisiklete bin' ve 'Kalbini koru, doğayı koru, bisiklete bin' gibi yazılar asarken, bazı erkek bisikletçiler de etkinliğe destek verdi. Etkinliği Adana'da organize eden muhasebeci Ezo Üge, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü vesilesiyle 6'ncı kez bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. 2013'ten bu yana büyük bir heyecanla toplanıyoruz. Bu etkinliğin fikir annesi bir tarih öğretmeni olan Sema Gür'dür. Bizim amacımız bisiklet kullanımını arttırmak ve bu konuya dikkat çekmek. Ayrıca trafikte bisiklet üzerinde araçlar tarafından sıkıştırılıp hayatını kaybedenlere de dikkat çekmek istiyoruz" dedi. SAYIMIZ ARTIYOR
Hatay'da ise Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen kadınlar, bisikletlerini çiçek ve balonla süsledi. Çevredeki vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, trafik polislerinin eşlik ettiği kadınlar, rengarenk bisikletleriyle sahil şeridindeki Atatürk Bulvarı'nda pedal çevirdi. Etkinlik organizatörlerinden Hatice Ildıran Kara, 6 yıl içerisinde büyüyen etkinliğin Türkiye'de ve yurt dışındaki şehirlerde bisiklete binen kadınların dikkatini çektiğini söyledi.