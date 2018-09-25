En hızlı ilerleyen Kentsel Dönüşüm Projesi olacak

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, şu anda Türkiye'de en hızlı ilerleyen ve en çabuk mesafe alan Kentsel Dönüşüm Projesi ile afet riski taşıyan alanların kentsel dönüşümü konusunda çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Haspolatlı'nın ziyareti esnasında konuşan Kimyeci, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Hükümetimizin, Milletvekillerimizin destekleriyle Antakya'mızda Kentsel Dönüşüm Projesi'ni başlatmış olduk." dedi.Şu anda Türkiye'de en hızlı ilerleyen ve en çabuk mesafe kat eden Kentsel Dönüşüm Projesi ile afet riski taşıyan alanların kentsel dönüşümü konusunda çalışmalarının sürdüğünü belirten Kimyeci, "Halkımızın kentsel dönüşüm alanında bizlere olan inancı ve güveni ile an itibariyle yüzde 58 anlaşma oranına ulaştık" dedi.