Gözler kupada

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alibiyet parolasıyla çıktığı Eskişehirspor
deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan Gazişehir Gaziantep
gelen bir puana seviniyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak
, Eskişehirspor
'a karşı zorlu bir müsabaka oynayacaklarını bildiklerini dile getirdi. Koşukavak, "Eskişehirspor bir puana oynadığı için kolay maç olmuyor. Rakip için bir puan çok kıymetli"
dedi. RAKİP ÇOK DİRİ "İKI puan kaybettik"
diye konuşan teknik adam, "Buraya kim gelirse gelsin, golü bulamazsa bunu yaşar. Eskişehirspor'un genç oyuncularını tebrik ediyorum.
Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Böyle takımlara karşı pozisyon bulmak çok zor. Rakibin tek amacı, seni kaleye yaklaştırmamak. Rakip o kadar diri ve motivasyonlu savunma yaptı ki golü bulamadık"
dedi. TÜRKİYE KUPASI YOLLARINA
kaldıkları yerden devam edeceklerinin altını çizen Yalçın Koşukavak, bugün saat 13.00'de Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur karşılaşması'nda deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacaklarının altını çizerek, "Kupada tur atlamak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız" diye konuştu.