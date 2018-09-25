Gözler kupada

BUGÜN NELER OLDU

alibiyet parolasıyla çıktığıdeplasmanından golsüz beraberlikle ayrılangelen bir puana seviniyor. Teknik direktör'a karşı zorlu bir müsabaka oynayacaklarını bildiklerini dile getirdi. Koşukavak,dedi.diye konuşan teknik adam,Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Böyle takımlara karşı pozisyon bulmak çok zor.dedi.kaldıkları yerden devam edeceklerinin altını çizen Yalçın Koşukavak, bugün saat 13.00'de Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur karşılaşması'nda deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacaklarının altını çizerek, "Kupada tur atlamak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız" diye konuştu.