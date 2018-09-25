Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali bitti

Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali
tamamlandı. Festival bu
yıl, Antalya
lya'nın Gazipaşa
ilçesinde
2017'de geçirdiği trafik kazasında hayatını
kaybeden Avrupa
şampiyonu milli
motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu
'nun
babası Arif Razgatlıoğlu
'nun anısına
düzenlendi. Park alanında gerçekleştirilen organizasyonda yarışmacılar, motosiklet üzerinde akrobatik hareketler sergileyerek, jüri üyelerinden en yüksek puanı almaya çalıştı. YARIŞMA
sonunda birinciliği Onur Duva
,
ikinciliği Anıl Kalyoncu
, üçüncülüğü ise Zafercan Güngör
elde etti. Organizasyonu
şampiyon tamamlayan Onur Duva
, "Hedefim şampiyonluktu ve bunu başardığım için mutluyum. Beni destekleyenlere teşekkür ediyorum. Organizasyon çok iyiydi. Avrupa standartlarında bir yarışma oldu"
dedi. HEDEFİM BİRİNCİLİK
Yarışma ikincisi Anıl Kalyoncu da yarışmaya katılan sporcuların ileride bir yerlere gelebileceğine inandığını dile getirdi. Başarılı olmak için çok çalıştığını ifade eden Kalyoncu, "Azim ve hırsla bu başarıyı elde ettiğim. İnanıyorum ki bir gün birincilik de elde edeceğim. İstediklerinizi elde etmek istiyorsanız, çabalayacaksınız" şeklinde konuştu.