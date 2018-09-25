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Belediyesi 2. Motosiklet Festivali bitti

Bu yıl “Tek teker Arif” olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu’nun anısına düzenlenen Belediyesi 2. Motosiklet Festivali sona erdi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018
Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali bitti
Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali tamamlandı. Festival bu yıl, Antalyalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2017'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Avrupa şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun babası Arif Razgatlıoğlu'nun anısına düzenlendi. Park alanında gerçekleştirilen organizasyonda yarışmacılar, motosiklet üzerinde akrobatik hareketler sergileyerek, jüri üyelerinden en yüksek puanı almaya çalıştı. YARIŞMA sonunda birinciliği Onur Duva, ikinciliği Anıl Kalyoncu, üçüncülüğü ise Zafercan Güngör elde etti. Organizasyonu şampiyon tamamlayan Onur Duva, "Hedefim şampiyonluktu ve bunu başardığım için mutluyum. Beni destekleyenlere teşekkür ediyorum. Organizasyon çok iyiydi. Avrupa standartlarında bir yarışma oldu" dedi.

HEDEFİM BİRİNCİLİK
Yarışma ikincisi Anıl Kalyoncu da yarışmaya katılan sporcuların ileride bir yerlere gelebileceğine inandığını dile getirdi. Başarılı olmak için çok çalıştığını ifade eden Kalyoncu, "Azim ve hırsla bu başarıyı elde ettiğim. İnanıyorum ki bir gün birincilik de elde edeceğim. İstediklerinizi elde etmek istiyorsanız, çabalayacaksınız" şeklinde konuştu.
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Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali bitti
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